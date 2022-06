Ivan Almeida insiste e responde ao FC Porto: "O termo 'vai para a tua terra' é racista"

Jogador do Benfica diz ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena aquando do quarto jogo da final do play-off do campeonato. E esta quarta-feira voltou ao assunto

À boleia da entrevista de Afonso Barros, diretor do basquetebol do FC Porto, Ivan Almeia reafirmou esta quarta-feira, e uma vez mais, ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena aquando do quarto jogo da final do play-off do campeonato.

"O peixe morre pela boca. Só porque vocês estão acostumados a ser racistas não quer dizer que isso tenha que se normalizar. O termo 'vai para a tua terra' é racista, em relação a qualquer ser humano. 'Insultam de tudo... merecem respeito...". Encontrem o erro!! #NoRacism", escreveu o cabo-verdiano campeão, campeão pelo Benfica, no Twitter.