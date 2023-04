Ivan Almeida, do Benfica, tentou agredir árbitro e foi desqualificado

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica

Não regressou para a segunda parte do encontro com o Sporting, do campeonato de basquetebol.

Ivan Almeida, jogador do Benfica, não regressou para a segunda parte do dérbi entre águias e Sporting, da sexta jornada da segunda fase da Liga Betclic.

Ao que O JOGO apurou, o internacional cabo-verdiano tentou agredir o árbitro principal da partida, Sérgio Silva, no acesso aos balneários, provocando confusão no túnel, com presença de polícia.

O jogador recebeu a segunda falta técnica, acabando desqualificado, devendo ser alvo de processo por parte do Conselho de Disciplina da federação.

A primeira falta técnica tinha-lhe sido assinalada no segundo quarto, num lance com João Fernandes, que também recebeu a mesma penalidade.