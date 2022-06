Ivan Almeida: "Bem-vindos à minha selva. Racismo não, Benfica campeão"

Basquetebolista do Benfica, que alega ter sido vítima de racismo no terceiro jogo da final do campeonato, deixou uma mensagem após a conquista do título, este sábado.

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica que garante ter sido vítima de racismo no terceiro jogo da final do campeonato, contra o FC Porto, deixou uma mensagem nas redes sociais após a conquista do título, este sábado, no Dragão Arena.

"Bem-vindos à minha selva. Racismo não, Benfica campeão", escreveu nas redes sociais.

Ivan Almeida também protagonizou um desentendimento com Max Landis, jogador do FC Porto, depois de ter mandado calar os adeptos portistas presentes no recinto já em plenos festejos de campeão. O norte-americano do FC Porto, que pediu desculpa pelo sucedido, embora sem concordar com desrespeito, publicou uma segunda mensagem, na qual também fala de racismo. "Agora sou racista. Eu também sou uma minoria. Alguns de vocês precisam de fazer uma pesquisa. A minha mãe é de Cuba e metade da minha família é de Cuba", escreveu.