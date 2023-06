Excluído do Sporting-Benfica no quarto período do quarto e decisivo jogo da final do play-off, Ivan Almeida utilizou as redes sociais para mostrar o momento em que tentou voltar ao campo - a fim de celebrar a conquista do bicampeonato pelo Benfica - e foi impedido pelos seguranças do pavilhão João Rocha.

