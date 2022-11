Ivan Almeida acusa jogador do FC Porto de o tentar lesionar: "Vocês são uns anjos"

Extremo do Benfica respondeu a um adepto portista no twitter e deixou críticas fortes aos adversários

Ivan Almeida, jogador de basquetebol do Benfica, voltou a visitar o Dragão Arena e a dar que falar. Depois das acusações de racismo, o extremo encarnado defendeu que um jogador do FC Porto o tentou lesionar no clássico deste sábado.

Em resposta a um adepto portista no twitter, Almeida lembrou que os adversários conhecem a lesão grave que já teve e que obrigou, até, a uma intervenção cirúrgica.

"Vocês são uns anjos. Isto é que é um nojo, sabendo que fiz uma cirurgia nesse pé em março de 2021, e continuam a saga dos playoffs do ano passado. E ainda sou avisado de flop", escreveu o atleta encarnado.

Recorde-se que o Benfica venceu o grande rival FC Porto, no Dragão Arena, por 105-112, após prolongamento.