Irving responde a marca desportiva: "Sou livre, graças a Deus"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador cumpriu castigo e viu contratos de patrocínio rescindidos por apoiar documentário com mensagens antissemitas

Kyrie Irving, estrela da NBA ligado aos Brooklyn Nets, foi a jogo na última noite, madrugada em Portugal, contra os Charlotte Hornets, com umas botas com mensagem para a Nike, o patrocinador que com ele rescindiu contrato recentemente por causa da polémica pelo post de apoio a um documentário com mensagens antissemitas.

O veterano Irving chegou a cumprir um período de suspensão pela polémica: ficou oito jogo fora, mesmo com pedido de desculpas. Contra os Hornets apontou 33 pontos e tapou a marca nas suas botas, escrevendo por cima "logotipo aqui" e do outro lado da bota a mensagem "Sou livre, graças a Deus".

O contrato do veterano jogador com a marca desportiva corria desde 2011 e foi rescindido no início desta semana.