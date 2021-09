Irving falha iniciativa dos Nets por razões sanitárias: "Respeitem a minha privacidade"

Base norte-americano submeteu-se às regras de proteção contra a covid-19 impostas pela NBA. Presença em campo pode até estar em risco mediante as regras de Nova Iorque

Com estado de vacinação desconhecido, Kyrie Irving, basquetebolista dos Brooklyn Nets, não esteve presente, esta segunda-feira, num encontro com fãs e jornalistas, em Nova Iorque, por "questões sanitárias", justificou o próprio, a partir de casa.

"Não posso estar presente, mas não significa que no futuro esteja a colocar quaisquer limites à minha presença na equipa. Gostaria de manter essa privacidade. Por favor, respeitem isso", afirmou o norte-americano, negando-se a confirmar se está ou não realmente vacinado. "Respeite a minha privacidade", reiterou.

A ausência notada do atleta ocorreu poucos dias depois de a revista 'Rolling Stone' ter noticiado que a NBA estaria a gerir as participações públicas de um conjunto considerável de jogadores que se recusaram a ser vacinados contra a covid-19.

A publicação norte-americana detalha que Kyrie Irving, também conhecido, recentemente, por defender proclamadas teorias da conspiração, é um deles, pois não há confirmação de que o jogador tenha sido devidamente inoculado.

Na passada semana, Sean Marks, diretor-geral dos Nets, assumira que alguns jogadores da equipa não estavam vacinados, mas manifestou esperança em vê-los a cumprir integralmente os protocolos contra a covid-19 durante a época.

Confrontado com a ausência do colega na iniciativa dos Nets e do eventual estado de não-vacinado, que pode implicar, segundo as regras de Nova Iorque, o não acesso a recintos fechados, Kevin Durant expressou confiança em ter Irving a jogar ao seu lado.

"Espero que não seja um problema. É a sua decisão pessoal. Espero que tenhamos toda a nossa equipa", disse o basquetebolista dos Brooklyn Nets, durante o encontro com os jornalistas, esta segunda-feira, na cidade nova-iorquina.

A administração pública de Nova Iorque estipulou, como forma de combater a evolução da pandemia, que qualquer pessoa que pretender aceder a um pavilhão ou ginásios deve apresentar certificado de vacinação (no mínimo, uma dose).

Ainda que possa indiciar um fator que impeça, esporadicamente, Irving de atuar pelos Nets na nova época, a NBA não proibiu, porém, os atletas não-vacinados de jogar, mas estipulou várias regras de controlo, como a ida a locais fechados com presença de multidões.