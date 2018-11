União Sportiva sofre terceira derrota na Taça da Europa

Depois dos desaires com CMB Cargo Uni Gyor e Spar Citylift Girona, a União Sportiva continua no último lugar do agrupamento.

A União Sportiva sofreu, esta quarta-feira, o terceiro desaire em outros tantos encontros da Taça da Europa feminina de basquetebol, ao perder com as bascas do Lointek Gernika Bizkaia por 65-54, em Ponta Delgada.

Apesar de não ter tido uma única situação de vantagem em todo o encontro, a formação comandada por Ricardo Botelho conseguiu prolongar a incerteza quanto ao vencedor até ao quarto período, que entrou a perder por seis pontos (47-53).

A 7.53 minutos do final, a desvantagem das açorianas continuava nos seis pontos (50-56), mas, então, as espanholas conseguiram um parcial de 9-0, em pouco mais de quatro minutos, que acabou com o encontro (50-65), com 3.39 para jogar.

Depois dos desaires no reduto das húngaras do CMB Cargo Uni Gyor (67-78) e na receção às também espanholas do Spar Citylift Girona (71-80), a União Sportiva continua, assim, no último lugar do agrupamento e com poucas hipóteses de chegar à fase seguinte.

Margaret Roundtree, autora de 23 pontos, com sete em oito nos lançamentos de campo e oito em nove em lances livres, foi a grande figura do conjunto basco, secundada por Valeriya Berezhynska (11 pontos, seis ressaltos e quatro assistências).

Na equipa da casa, que ao intervalo cedia por 30-37 e perdeu a batalha das tabelas (28 ressaltos, contra 37), destaque para Anna Seilund, que terminou o embate com 11 pontos, quatro assistências e três ressaltos.

Jogo no Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada.

União Sportiva - Lointek Gernika Bizkaia, 54-65.

Ao intervalo: 30-37.

Sob a arbitragem do britânico Simon Unsworth, do francês Alexandre Deman e do britânico Gavin Williams, as equipas alinharam e marcaram:

- União Sportiva (54): Kankou Coulibaly (7), Anna Seilund (11), Joana Soeiro (2), Sara Djassi (11) e Raphaella Monteiro (10). Jogaram ainda Josephibne Filipe (7) e Catarina Mateus (6).

Treinador: Ricardo Botelho.

- Lointek Gernika Bizkaia (56): Naiara Diez (5), Rachael Vanderwal (11), Valeriya Berezhynska (11), Jazmon Gwathmey (10) e Margaret Roundtree (23). Jogaram ainda Juana Molina-Prados, Gintare Mazionyte (2), Itziar Ariztimuno (3), Eleanna Christinaki e Lucila Pascua.

Treinador: Mario Lopez.

Marcha do marcador: 16-23 (primeiro período), 30-37 (intervalo), 47-53 (terceiro período) e 54-65 (resultado final).