União Sportiva perde para a Taça da Europa de basquetebol feminino

A União Sportiva estreou-se esta quarta-feira na fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol feminino com derrota por 78-67 frente ao conjunto húngaro Cargo Uni Gyor, cidade onde se disputa o grupo F.

As lusas perdiam no fim do primeiro parcial por 26-21, ao intervalo por 39-33 e no terceiro período por 62-52: em termos de parciais, cederam nos quatro pelos parciais de 26-21, 13-12, 23-19 e 16-15.

As espanholas do Gernika Bizkaia e do SPAR Citylift Girona completam a poule, mas ainda não se defrontaram.

As duas primeiras equipas, bem como as quatro melhores classificadas entre as terceiras dos 10 grupos avançam para os play-off.