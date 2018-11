Taça da Europa da FIBA: FC Porto deixa fugir vantagem e perde na Hungria

FC Porto perdeu na Hungria, frente ao Alba.

O FC Porto saiu derrotado da visita aos húngaros do Alba Fehervar (72-70), na quarta jornada do grupo F da Taça da Europa de basquetebol, somando a terceira derrota na prova. Depois de ter vencido na última ronda o Rilski (88-81), na Bulgária, os 'dragões' não conseguiram dar sequência à primeira vitória na prova e somaram novo desaire, seguindo no terceiro posto com cinco pontos. Já o Alba somou a quarta vitória em outros tantos jogos e soma oito pontos, mais três do que os portistas e do que os italianos do Varese, que só jogam na quarta-feira, na receção aos búlgaros do Rilski, últimos com três.

Em Székesfehérvár, a equipa de Moncho López entrou melhor no encontro e foi superior nos dois primeiros períodos, chegando ao intervalo a vencer por 48-36. No entanto, na segunda metade do jogo, deu-se a reação dos húngaros, que conseguiram 17 pontos no terceiro tempo, mais sete do que os lusos, antes de marcarem 19 contra 12 no último período.

A pesar da boa prestação do norte-americano Will Sheehey, que acabou o jogo com 16 pontos, seis ressaltos e três assistências, o FC Porto voltou a sofrer uma derrota com o Alba, depois do 96-92 averbado em casa.

Na quinta e penúltima jornada, marcada para 14 de novembro, o FC Porto recebe os italianos do Varese no Dragão Caixa. Se os italianos vencerem na quarta-feira o Rilski, os portugueses ficam obrigados a vencer para continuar a lutar pelo apuramento, ou, se os búlgaros vencerem o Varese, podem igualar o adversário da próxima semana na tabela com uma vitória.