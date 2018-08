Sub-18: Portugal perde e é oitavo na Divisão B do Eurobasket

Portugal foi derrotado pela Suécia.

Uma derrota final com a Suécia, por 69-66, colocou Portugal no oitavo lugar final da Divisão B do Europeu de basquetebol masculino de sub-18, que este domingo terminou em Skopje.

A seleção nacional protagonizou uma entrada desastrada em jogo perante a Suécia. Apesar de ter alongado a defesa a todo o campo, os jogadores portugueses demonstraram pouca eficácia e desconcentração, pelo que já perdiam por 16-3 aos seis minutos.

O selecionador André Martins pediu um desconto de tempo e conseguiu fazer com que os seus pupilos retificassem alguns aspetos, nomeadamente na defesa. E Portugal atingiu o final do primeiro período com somente seis pontos (15-21) de desvantagem.

No segundo período, Portugal esteve particularmente ineficaz em termos ofensivos, com apenas oito pontos marcados e um grande desacerto na circulação de bola. Daí a desvantagem verificada ao intervalo (23-35).

Na reentrada, ambas as seleções 'aligeiraram' a atitude defensiva, permitindo mais contra-ataques e ataques rápidos. O parcial de 20-22 no final do terceiro período reflete isso mesmo, com a Suécia sempre no comando do marcador (57-43).

Apesar da desvantagem, os basquetebolistas lusos nunca se entregaram, acabando por perder por apenas três pontos de diferença (69-66).

Ao registar um duplo-duplo (17 pontos e 11 ressaltos), o poste português Lamine Banora foi o jogador mais valioso de Portugal, que também contou com uma boa atuação do base Hugo Ferreira, com 17 pontos, seis assistências e cinco roubos de bola.