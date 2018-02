Portugal vence Chipre e volta a liderar o grupo

Seleção portuguesa de basquetebol venceu a sua congénere do Chipre por 76-64, em Sines, e reassumiu o comando do Grupo C de pré-qualificação para o Europeu de 2021.

A seleção portuguesa de basquetebol venceu a sua congénere do Chipre por 76-64, em Sines, e reassumiu o comando do Grupo C de pré-qualificação para o Europeu de 2021. A formação lusa, que assumiu o comando do agrupamento porque havia perdido no reduto do mesmo adversário por 69-67, liderou o encontro desde o início, embora o adversário nunca tenha deixado a equipa nacional descolar muito no marcador. Os comandados de Mário Gomes chegaram a ostentar vantagens de 11 pontos (36-25 e 38-27) a meio do segundo período, mas os cipriotas estiveram sempre na luta.

Portugal beneficiou muito do talento e capacidade de penetração e de lançamento dos bases Nuno Oliveira e Tomás Barroso, ambos do Benfica, jogadores que acabaram por fazer a diferença no jogo do perímetro.

O guerreiro Nuno Oliveira contabilizou 16 pontos, seis ressaltos e três assistências, enquanto o 'atirador' Tomás Barroso somou um total de 18 pontos, com cinco triplos convertidos em nove tentativas (55,9%). João Betinho Gomes acabou por ser mais útil na luta das tabelas (conquistou 12 ressaltos) do que na marcação de pontos (apenas nove).

Pela seleção de Chipre o jogador mais valioso foi o poste norte-americano naturalizado Anthony King, autor de 14 pontos e 12 ressaltos.

Portugal conclui a sua participação neste ciclo a 28 de junho, com uma deslocação ao Luxemburgo, enquanto o Chipre encerra em casa com o mesmo adversário, a 1 de julho.

Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.

Portugal - Hungria, 76-64.

Ao intervalo: 41-33.

Sob arbitragem de Alfred Jovovic (Croácia), Vincent Delestrée (França) e Gellert Kapitany (Hungria), as equipas alinharam e marcaram:

- Portugal: José Barbosa, José Silva (4), João Soares (13), João Gomes (9) e Cláudio Fonseca (4). Jogaram ainda Miguel Cardoso, João Guerreiro (3), Nuno Oliveira (16), Tomás Barroso (18) e Miguel Queiroz (9).

Selecionador: Mário Gomes.

- Chipre: Simon Michail (15), Vasilius Kounas (16), Andreas Sizopoulos (11), George Theocharides (3) e Anthony King (14). Jogaram ainda Aristides Koronides (2), Michalis. Koumis, Christos Loizides, Panagiotis Markou, Iakovos Pantelli (3), Pavlos Stravinides e Petros Papamichael.

Selecionador: Pantelis Gavriel.

Marcha do marcador: 20-16 (primeiro período), 41-33 (intervalo), 53-44 (terceiro período) e 76-64 (resultado final).