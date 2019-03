Pinto da Costa recebeu vencedores da Taça de Portugal: "Já era tempo de voltarem aqui"

O presidente do FC Porto recebeu a Taça de Portugal no Museu pelas mãos da equipa de basquetebol.

Pinto da Costa recebeu a equipa de basquetebol do FC Porto que conquistou a Taça de Portugal diante da Oliveirense. O presidente dos dragões felicitou a equipa pela conquista numa modalidade que lhe "diz muito".

"Quero dar-vos os parabéns e dizer-vos que fiquei muito feliz por esta vitória, pois já era tempo de voltarem aqui para entregar uma taça. O basquetebol, como todas as outras modalidades, diz-me muito. Em 1982, quando assumi a presidência do FC Porto, o primeiro título nacional que conquistámos comigo como presidente foi precisamente no basquetebol. O capitão era o Júlio Matos e tínhamos uma excelente equipa, com grandes jogadores e portistas de coração. Foi um momento fantástico que vivemos nessa altura. Por ter sido o primeiro êxito do FC Porto comigo como presidente, guardo um carinho especial. Esta vitória demonstrou o caráter da equipa. Mais do que o valor dos jogadores, que é muito, foi o caráter e a vontade de vencer que fizeram a diferença. A taça fica aqui muito bem. É a maior Taça de Portugal de todas as modalidades, mas isso é normal pois vocês também são mais altos do que a maioria das pessoas. Felicito todos por esta grande conquista. Quero que sejam felizes aqui, que se sintam bem no FC Porto e que tenham muitos êxitos. Nos êxitos ou nos inêxitos, estarei sempre do vosso lado", disse Pinto da Costa citado pelo site oficial dos azuis e brancos.

Miguel Queiroz, jogador do FC Porto, falou de um "sentimento indescritível" e projetou mais títulos para o clube: "Foi uma demonstração de caráter e trabalhámos muito para conquistar esta Taça de Portugal. É um sentimento indescritível, mas é muito bom podermos estar aqui hoje. Demos mais um título ao palmarés do FC Porto, mas já passou e agora temos de pensar no que ainda podemos conquistar esta época, que é o campeonato".