Ao fim de quatro anos em que o título foi discutido entre Golden State e Cleveland, a NBA, cuja 73.ª época arranca nesta madrugada, entra num novo ciclo, isto porque LeBron James protagonizou a grande transferência do verão

Ao fim de quatro anos em que o título foi discutido entre Golden State e Cleveland, a NBA, cuja 73.ª época arranca nesta madrugada, entra num novo ciclo, isto porque LeBron James protagonizou a grande transferência do verão, indo rivalizar com os Warriors... na mesma conferência. Sem o aparato mediático das ocasiões anteriores, recorrendo a um simples comunicado, o King revelou que ia prosseguir a carreira nos Lakers, jogando no Oeste pela primeira vez, após oito presenças seguidas em finais por equipas de Este (quatro por Miami e outras tantas ao serviço pelos Cavs).

A formação de Los Angeles passou a candidata na luta pelo troféu Larry O"Brien, mas, logo depois do anúncio de LeBron, e porque Kevin Durant assinou mais um contrato de curta duração, Golden State assegurou DeMarcus Cousins (ex-New Orleans), outro dos agentes-livres sonantes, mas que não recebera propostas por se encontrar a recuperar de uma lesão grave. "Boogie" aceitou baixar drasticamente o salário para relançar a carreira e, mais importante, completar um autêntico "quinteto da morte" pelos campeões. Assim, é difícil não atribuir o superfavoritismo à equipa de Oakland, que até esteve à beira da eliminação na final da conferência contra Houston, mas festejou o segundo anel consecutivo, o terceiro nos últimos quatro anos.

Stephen Curry, Klay Thompson, Durant e Draymond Green formaram uma dinastia, que parece não ter fim à vista, até porque, para 2019/20, está marcada a estreia num novo pavilhão. "Se um dia os meus netos me pedirem para lhes falar daqueles Warriors, direi que éramos fantásticos (...). Klay e Kevin serão agentes-livres no próximo ano e eu serei em 2020. Que decisões tomaremos? É esperar para ver. Mas se continuarmos juntos, só a idade nos pode parar... E não tão cedo quanto isso", garantiu Green à ESPN.

Além de Golden State, e sem LeBron James em Cleveland, esta parece ser a oportunidade de Boston regressar às finais pela primeira vez desde 2010, enquanto no Oeste "selvagem" há que contar ainda com Houston, que juntou Carmelo Anthony a James Harden e Chris Paul, e Oklahoma, que segurou Paul George. Este era outro dos alvos dos Lakers, tal como Kawhi Leonard, podendo faltar soluções no jogo interior para acompanhar a chegada do King. Por isso, o presidente de operações Magic Johnson já estará a pensar em 2019 e talvez não seja por acaso que Anthony Davis (New Orleans) tenha mudado para o mesmo agente que LeBron...

Perguntas e respostas

Há mais estrangeiros a jogar na NBA?

Pelo segundo ano consecutivo, a NBA terá 108 jogadores internacionais, provenientes de 42 países ou territórios distintos. O recorde é 113 em 2016/17, sendo que este é o quinto ano consecutivo a liga norte-americana supera a centena de imigrantes.

Qual o efeito LeBron em LA?

Com a transferência de LeBron para Los Angeles, a busca de bilhetes para os jogos dos Lakers disparou 427 por cento, de acordo com o canal de revenda Stubhub. O ingresso mais barato para o primeiro jogo do King no Staples Center, frente a Houston, é de 934 dólares (807 euros).

Há visita dos campeões à Casa Branca?

Tal como no ano passado, os Golden State Warriors não planeiam fazer a visita tradicional dos campeões à Casa Branca, recusando-se a encontrar Donald Trump, que tem vindo a travar alguns braços de ferro com figuras do desporto norte-americano.

Onde se pode ver a NBA?

A Sport TV voltou a assegurar os direitos de transmissão da NBA para Portugal. Na próxima madrugada, a partir da 1h00, pode seguir o Boston Celtics-Philadelphia 76'ers e mais tarde, às 3h30, os campeões Golden State Warriors enfrentam os Oklahoma City Thunder.

Há treinadores em estreia?

Em relação a 2017/18, houve sete mudanças de técnicos, destacando-se o despedimento de Dwane Casey em Toronto, após ter sido distinguido como o melhor do ano pela Associação Nacional de Treinadores. Casey rumou depois a Detroit. O sérvio Igor Kokoskov (Phoenix) será o primeiro europeu a assumir uma equipa da NBA.

A NBA terá jogos fora dos Estados Unidos?

À semelhança de outros anos e no âmbito dos NBA Global Games, esta época há três jogos fora dos EUA e Canadá: Orlando enfrenta Chicago a 14 de dezembro e Utah a 15 na Cidade do México; a 17 de janeiro de 2019, Washington e New York defrontam-se em Londres.

Onde é o All-Star Game?

Charlotte vai ser o palco do próximo All-Star Game da NBA. É a segunda vez que a cidade recebe o evento, mas com dois anos de atraso, pois esteve para acolher o jogo em 2017. No entanto, a lei discriminatória que obrigava transexuais a utilizar casas de banho públicas segundo o sexo de nascença, em vigor na Carolina do Norte e depois revogada, fez a NBA recuar.

Há novas regras?

Na nova época, o aparelho dos 24 segundos passará a mostrar 14 após ressalto ofensivo, o que já acontecia na G-League, WNBA e FIBA, tornando o jogo mais rápido. A penalização de faltas para quem "matar" um contra-ataque passa a ser de dois lances-livres e posse de bola, enquanto os árbitros podem recorrer ao vídeo em situações de agressão.

Quem é o jogador mais bem pago?

Em 2018/19 cumpre-se o terceiro de nove anos de contrato entre a NBA, a Turner e a Disney, que fez os salários disparar. Estes são os mais bem pagos os mais bem pagos : 1.º Stephen Curry (Golden State): 32,5 milhões de euros/ano; 2.º Russell Westbrook (Oklahoma): 31; 3.º Chris Paul (Houston): 30,9; 4.º LeBron James (LA Lakers): 30,9; 5.º Blake Griffin (Detroit), 27,7.

Qual a equipa favorita ao título?

Pela 17.ª vez, a NBA fez um questionário aos diretores-gerais das 30 equipas da Liga para saber as previsões e 87 por cento aposta no título de Golden State

Qual foi a primeira escolha do Draft?

Contra as expectativas, pois os holofotes estavam virados para o esloveno Luka Doncic, Phoenix elegeu Deandre Ayton, das Bahamas, na primeira escolha do Draft

Qual o cinco base de Golden State?

Em 2018/19 será a primeira vez em 43 anos que o cinco inicial de uma equipa é composto por jogadores All-Star da época anterior (Thompson, Curry, Durant, Green e Cousins)