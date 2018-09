Os reforços do FC Porto, a ambição e a análise de Moncho: "Gosto muito deste plantel"

Equipa de basquetebol do FC Porto apresentou-se este domingo aos adeptos com cinco reforços.

A equipa de basquetebol do FC Porto apresentou-se este domingo aos adeptos com cinco reforços, a ambição de fazer melhor do que na época passada e lutar por todos os títulos nacionais. O treinador dos dragões, Moncho López, mostrou-se confiante no desempenho da equipa na nova época e revelou estar "muito contente" com o plantel e com as entradas de Toni Prostran (ex-Kolossos Rhodes), Boris Barac (ex-BK Nymburk), João Soares (ex-L'Hospitalet), Diogo Araújo (ex-Illiabum) e Daniel Relvão (ex-Pablo Burgos).

"Este início de época já vai com cinco semanas de trabalho, com os atletas a responderem muito bem, com uma atitude irrepreensível. Portanto, estamos muito satisfeitos com o plantel e com a máxima ambição e dispostos a lutar por todas as competições nacionais", disse o técnico, numa sessão de trabalho aberta aos jornalistas.

Sobre o grupo, Moncho López não podia estar mais satisfeito com a resposta dada. "Gosto imenso do plantel. Provavelmente, mesmo que não tivéssemos reforços diria o mesmo. A equipa é muito equilibrada. É uma equipa profunda, o que é algo que nos caracterizou sempre. Com muitos atletas capazes de jogar, mas também com muita versatilidade. Podem fazer várias posições. E conseguimos conciliar duas coisas que nos agradam muito, que é a experiência, com jogadores importantes no basquetebol português, com jovens", explicou.

O jogador António Monteiro referiu que o objetivo passa "por fazer uma época melhor que a do ano passado". "As expectativas para esta época passam por fazer melhor do que na anterior, que não correu como queríamos. Apesar de termos feito uma boa campanha, de termos chegado à final, não conseguimos o nosso objetivo que era sermos campeões nacionais", disse o atleta que traçou como meta "lutar pela conquista das provas nacionais".

O FC Porto cumpriu ainda o jogo de apresentação aos sócios, frente aos espanhóis do Cáceres e venceu por 83-74.