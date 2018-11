Oliveirense derrota FC Porto e divide liderança com o Benfica

Campeões nacionais venceram na reedição da última final do play-off.

Oliveirense bateu este domingo o FC Porto, no Dragão Caixa, por 82-96, no fecho da sexta jornada da Liga Portuguesa.

Os campeões nacionais mantêm assim o seu registo perfeito no campeonato com seis triunfos no mesmo número de partidas, liderando com o Benfica que ainda não perdeu.

Assim, na próxima jornada, haverá duelo de líderes na Luz, pois encontram-se Oliveirense e Benfica. Por seu turno, os dragões somam a quarta derrota seguida a nível interno.

Na reedição da última final do play-off, a formação de Oliveira de Azeméis assumiu as rédeas do encontro a partir do segundo período, durante o qual marcou 29 pontos, muito graças ao acerto para lá da linha de três pontos (seis triplos em 10 minutos).

Com um grande suporte vindo do banco - João Guerreiro, João Balseiro e André Bessa foram os suplentes em destaque -, os comandados de Norberto Alves chegaram a estar na frente por 14 pontos.

Os azuis e brancos ainda encurtaram distâncias, com um triplo de António Monteiro ao som da buzina do final do terceiro período a colocar ainda tudo em aberto (64-68).

No derradeiro quarto, a Oliveirense perdeu duas figuras do jogo interior (Eric Coleman e, mais tarde, Marko Loncovic) por exclusão de faltas, mas outros nomes apareceram para ajudar a decidir. Foi o caso de Travante Williams, o MVP da partida, com 26 pontos, quatro ressaltos, duas assistências e quatro roubos de bola. Pelo FC Porto destacou-se Will Sheehey (24 pontos e nove ressaltos).

Com este resultado, a Oliveirense soma 21 vitórias consecutivas para a Liga Portuguesa, contabilizando a época passada. Contra os portistas, venceram os últimos oito confrontos.

Resultados - 6.ª Jornada

CAB Madeira-Benfica, 69-89

Ovarense-Esgueira, 77-85

Imortal-V. Guimarães, 78-71

Terceira Basket-Illiabum, 82-78

Lusitânia-Galitos Barreiro, 76-65

FC Porto-Oliveirense, 82-96

Classificação

1.º Oliveirense, 6 jogos-12 pontos

2.º Benfica, 6-12

3.º Esgueira, 6-10

4.º Lusitânia, 6-9

5.º Ovarense, 6-9

6.º Terceira, 6-9

7.º V. Guimarães, 6-9

8.º FC Porto, 6-8

9.º Imortal, 6-8

10.º Illiabum, 6-7

11.º Galitos Barreiro, 5-6

12.º CAB Madeira, 5-6