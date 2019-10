Olivais vence a Supertaça feminina pela quarta vez

Equipa do Olivais com a Supertaça

Triunfo ad equipa de Coimbra frente ao Vitória de Guimarães.

O Olivais Coimbra conquistou pela quarta vez a Supertaça feminina de basquetebol, ao vencer o Vitória de Guimarães por 55-39, num encontro disputado no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela.

Artemis Afonso, com dois pontos, ao acertar o único lançamento tentado, e 10 ressaltos, foi eleita a Jogadora Mais Valiosa (MVP) do encontro.

Ana Rodrigues, com 14 pontos, e Lana Dusanic e Ana Radovic, ambas com 11, lideraram a equipa do Olivais pontualmente, enquanto Catarina Mateus foi a melhor concretizadora do conjunto minhoto, ao somar 17 pontos.

O encontro começou com alguma ansiedade, com apenas oito pontos marcados nos primeiros cinco minutos, já com vantagem do Olivais, que a aumentou para seis no final do primeiro período (18-12).

No segundo quarto, o conjunto de Coimbra, liderado por Ana Rodrigues, continuou por cima, mas as vimaranenses continuaram por perto (30-25), muito pela ação de Bárbara Miranda.

Após o intervalo, ambas as equipas apostaram num jogo mais coletivo, com o Olivais a superiorizar-se e a fugir no marcador, para fechar o terceiro período 10 pontos à maior (41-31), com Lana Dusanic a sobressair.

No quarto período, e com uma vantagem clara, o cinco de Eugénio Rodrigues, com Ártemis Afonso em evidência, soube controlar o resultado, para vencer por 16 pontos.

Jogo no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela.

Olivais Coimbra - Vitória de Guimarães, 55-39.

Ao intervalo: 30-25.

Sob a arbitragem de Sónia Teixeira, Juan Alijas e Rodrigo Santos as equipas alinharam e marcaram:

- Olivais Coimbra: Ana Rodrigues (14), Lana Dusanic (11), Ana Radovic (11), Oyanaisy Gonzalez (6), Raquel Alves (6), Marcy Gonçalves (5), Artemis Afonso (2), Alice Martins, Mariana Mendes e Maria Andrade.

Treinador: Eugénio Rodrigues.

- Vitória de Guimarães: Catarina Mateus (17), Sabina Lozada (8), Bárbara Miranda (6), Sara Ressurreição (3), A"lexus Harrison (3) e Kaisa Kuisma, (2).

Treinador: Manuel Monteiro.

Marcha do marcador: 18-12 (primeiro período), 30-25 (intervalo), 41-31 (terceiro período) e 55-39 (resultado final).

Assistência: Cerca de 400 espectadores.