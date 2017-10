NBA: Warriors estreiam-se com o pé esquerdo

Os Golden State Warriors foram batidos pelos Rockets por um ponto

Os Golden State Warriors iniciaram esta quarta-feira a defesa do título na NBA com uma derrota na receção aos Houston Rockets, por 122-121, no arranque da época 2017/2018 da competição rainha da modalidade.

Favorito à revalidação do título, os Warriors colapsaram no último quarto do encontro, durante o qual desbarataram uma vantagem de 13 pontos e concederam um parcial de 34-20 à equipa visitante, muito por força da ausência de Draymond Green, o seu melhor defesa, lesionado no período anterior.

Kevin Durant, que marcou 20 pontos, pensou ter anotado mais dois e dessa forma oferecido o triunfo à equipa anfitriã, mas a mão do extremo de Golden State ainda estava em contacto com a bola no momento em que soou o apito final.

Os Golden State, que antes do início do jogo receberam os anéis de campeão pela segunda vez em três anos, entraram para um clube pouco recomendável, pois tratou-se apenas da quarta vez, desde 2000, que um campeão da NBA inicia a defesa do título com uma derrota.

Sob a liderança de James Harden, melhor marcador da partida, com 27 pontos, os Rockets passaram para a frente a 44 segundos, graças a dois lances livres concretizados por PJ Tucker, depois de terem passado quase todo o encontro em desvantagem.

Os Houston, que também contaram com Eric Gordon em grande plano, tendo contribuído com 24 pontos para o sucesso dos Rockets, assumem-se como uma das raras equipas da Conferência Oeste capazes de contrariar o favoritismo do campeão.

No outro realizado hoje, os Cleveland Cavaliers venceram os Boston Celtic, por 102-99, num jogo marcado pela lesão grave de Gordon Hayward, que sofreu uma dupla fratura, com luxação, da tíbia e tornozelo.