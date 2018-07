Mercado: André Bessa vai para a Oliveirense

Jogador, que chega a Oliveira de Azeméis para o lugar de João Abreu, será uma das poucas alterações do clube, que vai manter o núcleo duro do título inédito festejado no mês passado

Aos 29 anos, André Bessa (1,79 metros) prepara-se para conhecer o quarto clube da carreira, pois vai reforçar a Oliveirense na próxima temporada, conforme O JOGO apurou. O base tinha terminado contrato com o FC Porto e não renovou, mudando-se para Oliveira de Azeméis, onde irá ocupar o lugar de João Abreu (34 anos), que termina a carreira após ter ajudado o clube a reerguer-se do quarto escalão (2009) até ao título inédito desta temporada.

O antigo capitão portista iniciou a formação nos Salesianos do Porto, mudando-se, em sub-16, para o FC Porto, onde permaneceu até 2010. Seguiram-se três temporadas no Vitória de Guimarães, regressando aos azuis e brancos em 2013/14, na altura em que competiam na Proliga sob a alçada do projeto Dragon Force. Na Liga, festejou o título em 2016 com os dragões, procurando agora ajudar a Oliveirense na caminhada pela revalidação. Ao serviço dos portistas, onde dividia a vaga com Pedro Bastos e Pedro Pinto, Bessa era um jogador de rotação, acabando 2017/18 com médias de 13 minutos de utilização.

Para a nova época, a formação às ordens do técnico Norberto Alves sofrerá muito poucas alterações, incluindo no lote de estrangeiros, tendo já oficializado a renovação por dois anos de José Barbosa, que continuará a ser o base titular. Do núcleo duro, a única perda de vulto será a de Arnette Hallman - Jogador Mais Valioso do play-off da liga passada - que, após várias propostas do Benfica, acabou por aceitar transferir-se para a Luz.