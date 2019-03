March Madness: três portugueses na festa que movimenta 7,5 mil milhões de euros

Neemias Queta, Diogo Brito e Francisco Amiel fazem parte do fenómeno que arranca hoje, faz parar empresas americanas e tem milhões de apostadores, apesar de ser mais fácil acertar... no Euromilhões!

A partir de hoje, estimam-se perdas de 11,7 mil milhões de euros nas empresas norte-americanas, por quebra de produtividade de funcionários, que concentram atenções na fase final do torneio de basquetebol universitário (NCAA) e, mais importante, tentam a sua sorte numa lotaria ainda mais improvável do que ganhar o Euromilhões: adivinhar o percurso de todas as equipas na competição, da primeira ronda até à final, agendada para 8 de abril, em Minneapolis, no estádio US Bank, com capacidade para mais de 66 mil pessoas!

É a chamada "March Madness" (Loucura de março), que, este ano, pela primeira vez, tem três jogadores portugueses envolvidos: Neemias Queta e Diogo Brito, ambos de Utah State, e Francisco Amiel, dos Colgate Raiders. O trio só entra em ação na sexta-feira, na ronda inaugural, sendo que hoje arranca uma fase preliminar ("First Four"), da qual sairão as quatro universidades que se juntam às 60 com entrada direta.