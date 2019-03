Festa portuguesa do outro lado do Atlântico: Neemias Queta e Diogo Brito vão à "March Madness"

Dupla de Utah State junta-se a Francisco Amiel e, de uma assentada, haverá três portugueses na fase final do torneio universitário norte-americano, que até hoje só tinha contado com duas presenças nacionais e de pouco relevo

Neemias Queta e Diogo Brito, ao serviço de Utah State, asseguraram este domingo um lugar na fase final do torneio de basquetebol universitário norte-americano (NCAA), que reúne as melhores 68 universidades dos Estados Unidos, num momento que é mais conhecido como "March Madness" (Loucura de março).

Depois de ter ganho a fase regular de Mountain West, a dupla lusa ajudou a conquistar o torneio da conferência, realizado em Las Vegas, batendo, na final, San Diego, por 64-57. Nos quartos de final, os Aggies bateram New Mexico (91-83) e nas "meias" Fresno State (85-60), regressando a este ponto alto da NCAA após oito anos de ausência.

Queta, formado no Barreirense e Benfica e cada vez mais apontado à NBA, contribuiu com 17 pontos e oito ressaltos, enquanto Diogo Brito, que jogou no CD Póvoa e FC Porto antes de embarcar no sonho americano, saiu do banco para ajudar com cinco pontos e outros tantos ressaltos.

Os jovens lusos juntam-se a Francisco Amiel (Universidade de Colgate), que, há uns dias, garantiu o lugar com a vitória no torneio da Patriot League, tratando-se de um momento quase inédito no que toca a jogadores portugueses.

Até hoje, apenas dois basquetebolistas nacionais tinham ido tão longe na NCAA: João Paulo Coelho pela Universidade de Miami e Ruben Silva pela Universidade de South Dakota State, mas este não chegou a jogar por estar na condição de "Redshirt Freshman" (jogador que no primeiro ano treina, mas não joga para se adaptar).

A "March Madness" inicia-se na noite de terça para quarta-feira, prolongando-se até dia 8 de abril, estando a final agendada o estádio US Bank, em Minneapolis, com capacidade para mais de 66 mil pessoas.