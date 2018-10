Agora é mesmo oficial, LeBron James estreia-se com a camisola 23 dos LA Lakers. Em Portland, casa dos Trail Blazers, a estrela maior da NBA junta-se a um leque de nomes grandes da equipa de Los Angeles e soma números a outras estreias.

LeBron James nunca venceu em qualquer outra das estreias da NBA. Assim foi em 2003 quando o número 1 do draft fez o primeiro jogo pelos Cleveland Cavaliers, o mesmo se repetiu em 2010 com os Miami Heat e voltou a acontecer em 2014 no regresso a Cleveland.

Uma coisa é certa, há muito que a primeira jornada da NBA não despertava tanto interesse. É que desta feita LeBron não se limitou a mudar de equipa, trocou também de Conferência e indo para o Oeste foi "cair" no território que tem sido dominado pelos Golden State Warriors e onde também estão os poderosos Houston Rockets.

As outras estreias de Lebron James

29 de outubro de 2003

Jogo: Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings, 92-106

Estatística: 25 pontos; seis ressaltos, nove assistências, quatro roubos de bola, dois turnovers, 42 minutos em jogo.

Dados: Foi a estreia de LeBron James na NBA, onde acabara de chegar como número 1 do Draft. Acabaria a temporada como Rookie do Ano

26 de outubro de 2010

Jogo: Miami Heat-Boston Celtics, 80-88

Estatística: 31 pontos; quatro ressaltos; três assistências; um roubo de bola; dois bloqueios, oito turnovers, 42m39s em jogo.

Dados: Estreia de LeBron na equipa de Miami, primeiro jogo oficial ao lado de Chris Bosh e Dwyane Wade. Os Heat acabaria a época derrotados nas Finais.

30 de outubro de 2014

Jogo: New York Knicks-Cleveland Cavaliers, 95-90

Estatística: 17 pontos; cinco ressaltos; quatro assistências; 43m14s em jogo.

Dados: No regresso a Cleveland e à imagem do sucedeu em 2003, nova derrota.

Outras estreias de estrelas dos LA Lakers

LeBron James estreia-se, em jogos oficiais, esta quinta-feira pelos Los Angeles Lakers e em casa dos Portland Trail Blazers. O número 23 junta-se neste madrugada a várias lendas da equipa californiana, casos de Jerry West, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant.

Jerry West - 1960

A 19 de outubro de 1960, vindo da Universidade de West Virginia, Jerry West estreia-se frente aos Cincinnati Royals com 20 pontos, cinco assistências e dois ressalto. West é o primeiro grande nome a aparecer nos Lakers, que nesse ano trocaram Minneapolis por Los Angeles.

Wilt Chamberlain - 1968

Depois de nove temporadas nos Philadelphia Warriors, San Francisco Warriors e depois nos Philadelphia 76ers, Wilt Chamberlain chega aos Lakers na temporada de 1968/69. A sua estreia, a 18 de outubro de 1968, ficou marcada pelos 15 pontos, 17 ressaltos e cinco assistências, frente à antiga equipa, os 76ers. Os Lakers acabariam por perder esse jogo.

Kareem Abdul-Jabbar - 1975

Antes de se mudar para os Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar havia jogado seis temporadas nos Milwaukee Bucks, onde já tinha médias notáveis. A 23 de outubro de 1975, frente aos New York Knicks, o poste somou 27 pontos, 20 ressaltos e cinco assistências, na vitória sobre a equipa de Nova Iorque. Kareem Abdul-Jabbar é um dos casos mais parecidos com LeBron James, uma vez que o jogador já tinha um título na NBA antes de rumar aos Lakers. O poste havia vencido o campeonato em 1971, ao serviço dos Bucks. Com os Lakers conquistou mais cinco títulos.

Magic Johnson - 1979

Depois de vencer o campeonato universitário, no ano anterior, ao serviço dos Michigan State, Magic Johnson foi escolhido pelos Lakers como o primeiro do draft. Com 20 anos estreou-se contra os San Diego Clippers, somou 41 minutos de jogo, com 26 pontos, 8 ressaltos e quatro assistências.

Shaquille O'Neal - 1996

Shaquille O'Neal havia chegado aos Lakers já como um grande nome da NBA, no entanto, ainda lhe faltava conquistar o título (o que viria a acontecer por cinco vezes). Na sua estreia, frente aos Phoenix Suns, Shaq somou 23 pontos, 14 ressaltos e 3 assistências, em 35 minutos de jogo. Para além disso contou ainda com 80% de aproveitamento nos seus lançamentos ao cesto.

Kobe Bryant - 1996

A última estrela dos Lakers veio diretamente do secundário, assim como LeBron James, mas não jogou no primeiro jogo da temporada. A sua estreia foi frente aos Minnesota Timberwolves, com apenas 18 anos, tendo jogado apenas 6 minutos. Nesse tempo, Kobe Bryant conseguiu um ressalto e lançou uma vez ao cesto e sem sucesso.