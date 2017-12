Esta é a grande rivalidade do momento na NBA

Em 29 confrontos entre eles, LeBron James ganha no saldo final (19-10), mas, desde que chegou aos Warriors, Kevin Durant está na frente (6-3), podendo este duelo vir a ficar para a história.

No trono da NBA há vários anos, com presença assídua em finais e três títulos conquistados, LeBron James parecia não ter adversário à altura, mas Kevin Durant tem vindo a reivindicar esse lugar. Em consequência da permanente luta entre Golden State e Cleveland, ambos, que jogam na mesma posição e têm quase a mesma altura, são apontados como os protagonistas da maior rivalidade da atualidade, numa liga que teve outras disputas tão célebres (Bill Russell vs. Will Chamberlain, Magic Johnson vs. Larry Bird ou Kobe Bryant vs. Shaquille O"Neal).

Em pleno Dia de Natal, assistiu-se à prova disso. Pouco mais de um mês depois de ter afirmado que se encontrava "ao mesmo nível" de LeBron, Durant fez jus a essas palavras no embate entre Warriors e Cavaliers, ao desarmar o King nos instantes finais, numa altura em que os da casa venciam por 95-92. "Fez falta sobre mim duas vezes", queixou-se a estrela do Ohio. O extremo dos campeões argumentou logo em campo: "Ele é grande de mais para isso, é grande de mais. Não foi falta." Os árbitros ainda tiveram de recorrer ao vídeo para verificar que, a 24,5 segundos do fim, a bola pertencia aos homens de Steve Kerr, em vantagem, por 99-92.

No final, Durant afirmou existir "um respeito mútuo" entre ambos - "eu não o vou destruir nem ele me vai varrer do mapa, trata-se apenas de dois rapazes a tentar vencer", acrescentou - e LeBron lembra a concorrência de Kawhi Leonard (San Antonio), Russell Westbrook (Oklahoma) e James Harden (Houston). No entanto, os meios americanos escrevem que esta hostilidade tem potencial para ficar na história...