Edy Tavares recebe prémio "alto prestígio" da Gala do Desporto em Cabo Verde

O prémio ao basquetebolista foi entregue pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O basquetebolista cabo-verdiano Walter 'Edy' Tavares foi galardoado com o prémio de 'alto prestígio' da Gala Nacional do Desporto, que atribuiu o galardão 'personalidade do ano' à seleção de atletismo da XI edição dos jogos da CPLP. A gala, que se realizou na noite de sábado em Porto Novo, na ilha de Santo Antão, premiou os atletas e dirigentes que se destacaram em 2018 nas respetivas modalidades.

De acordo com a agência de notícias cabo-verdiana (Inforpress), o prémio ao basquetebolista Edy Tavares foi entregue pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para quem o atleta, que atualmente joga no Real Madrid, tem prestigiado Cabo Verde além-fronteiras com "a sua garra e determinação".

Por seu lado, a seleção de atletismo, que representou Cabo Verde nos jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) este ano, foi agraciada com o galardão "personalidade do ano", entregue pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire.

A seleção "orgulhou o país com as suas vitórias, mas também com a sua garra e persistência em elevar o nome de Cabo Verde", disse.

A sexta Gala Nacional do Desporto, que teve como lema "Promover o desporto, engrandecer Cabo Verde", premiou Fabrício Duarte (futebol) como árbitro do ano, Ivan Almeida (basquetebol) como atleta masculino da diáspora, Maria Andrade (taekwondo) como atleta feminina da diáspora, Fidel Mendonça (basquetebol) como atleta masculino residente e Maria Correia (andebol/voleibol) como atleta feminina residente.

Abrósio Furtado (escola de iniciação desportiva Esperança) recebeu o prémio de dirigente do ano, Lito Aguiar foi agraciado com o galardão de treinador do ano e a Académica da Praia, campeã nacional de futebol, foi reconhecida como equipa do ano.

Gelson Rola (boxe) recebeu o prémio de atleta ´fair-play` e Carlos Zandonai (atletismo) foi destacado como jovem promessa.

O prémio carreira foi atribuído a Carlos Alfama, Rute Ferreira e a Manuel Tavares.

A Rádio de Cabo Verde foi reconhecida como órgão de comunicação social do ano, Benvindo Neves como jornalista desportivo do ano e o Comité Olímpico de Cabo Verde como instituição parceira.

No evento foram homenageados os atletas santantonenses Luís Santos (ciclismo), Eliseu Fortes (atletismo) e Eder Alves (futebol).

Citado pela Inforpress, o presidente da Câmara do Porto Novo, Aníbal Fonseca, disse que a escolha do seu município para receber esse evento foi "uma forma de se reconhecer o trabalho realizado, ao longo dos anos em Santo Antão, nas diversas modalidades".

"Uma vez mais, Porto Novo provou que tem condições para realizar grandes eventos", afirmou o autarca.