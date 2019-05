Moncho López, treinador do FC Porto, reagiu à eliminação nas meias-finais do play-off da Liga Portuguesa, após a derrota no Jogo 3 com o Benfica, em casa

"Parabéns ao nosso adversário que se apresentou muito bem nesta eliminatória. O Benfica conseguiu, com a sensação de favorito, jogar com confiança. Chegámos aqui no nosso pior momento. Tínhamos chegado à Taça com 14 vitórias consecutivas, mas após a lesão de Sheehey, que significa perdermos um elemento importante, fomos para cinco derrotas consecutivas", começou por dizer Moncho López, treinador do FC Porto que viu a sua equipa ser afastada nas meias-finais do play-off da Liga Portuguesa, perdendo três jogos com o Benfica.

"A equipa teve uma excelente atitude, jogou no limite físico e mental, com esforço e compromisso e neste jogo sentímos que podíamos vencer, mas no último período houve uma descarga de energia do Benfica que nos custou a acompanhar. Não encontrámos o caminho do cesto, não conseguimos defender e o Benfica castigou-nos dentro e fora", considerou o técnico, realçando: "É a primeira vez em sete anos que nos vemos fora da final. Não é uma boa sensação, mas há que passar as próximas horas o melhor possível, com frustração e tristeza e depois faremos o balanço."