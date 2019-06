Carlos Lisboa: "Eles têm uma almofada e nós não"

Treinador do Benfica comenta derrota no terceiro encontro da final do campeonato de basquetebol.

A Oliveirense recuperou a liderança da final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer em casa do Benfica por 87-82, após prolongamento, no terceiro jogo do play-off do título. "Podíamos ter ganhado o jogo, mas há que dar os parabéns à Oliveirense. Queríamos ganhar e tivemos um ambiente fantástico aqui. Não começámos bem o jogo outra vez, depois estabilizámos e liderámos quase sempre o marcador, só no final é que passaram para a frente e levámos o jogo para prolongamento. Aí começámos bem e depois ficámos amorfos, deixámos de defender e fizemos muitos turnovers", começou por dizer Carlos Lisboa, treinador do Benfica.

"Liderámos mais tempo o marcador do que eles. Perdemos o jogo em questões de detalhe. Temos de nos queixar de nós próprios, nestes jogos isso [ter quase o dobro de turnovers] paga-se caro. Perdemos e estamos tristes por isso. A questão mental é a que nestas situações comanda. Logicamente, foi um esforço maior do que desejávamos. O que temos de fazer é preparar os jogadores e preparar a estratégia para podermos ganhar e levar a final para a negra. Temos de pensar primeiro na segunda-feira, porque, se não ganharmos, perdemos o campeonato. Eles têm uma almofada e nós não. Como disse no princípio do playoff, o fator casa... Já ganhámos lá, eles ganharam aqui. O playoff está a ser equilibrado", completou.