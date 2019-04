Benfica vence Lusitânia e aproveita derrota da Oliveirense

Encarnados dominaram durante todo o encontro.

O Benfica triunfou esta quinta-feira sobre o Lusitânia, por 91-76, em jogo da quarta jornada da segunda fase da Liga Portuguesa, aproveitando assim a derrota da Oliveirense no Dragão Caixa, frente ao FC Porto, para se aproximar da liderança.

A formação de Oliveira de Azeméis mantém-se no topo, com 50 pontos, vendo agora encarnados e dragões mais próximos, no segundo e terceiro lugares, respetivamente, com 48 e 46 pontos. A Ovarense segue no quarto posto, com 38 pontos mas menos um jogo.

No domingo há clássico na Luz, com as águias a receberem os azuis e brancos, às 15h00.