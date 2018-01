Benfica triunfa e garante presença no play-off

Os encarnados venceram o Galitos Barreiro, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

O Benfica recebeu e derrotou o Galitos Barreiro, por 91-66, em partida referente à 16.ª jornada.

Com esta vitória, construída desde o início (no fim do primeiro período já vencia por 19-14 e ao intervalo por 47-29), as águias já garantiram matematicamente a presença no grupo dos primeiros da segunda fase da Liga e, consequentemente, no play-off.

Antywane Robinson foi o mais concretizador dos encarnados, com 18 pontos, e conseguiu ainda quatro ressaltos e uma assistência. No Galitos, destaque para Diogo Ventura, com 21 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências.

Assim, o Benfica mantém a liderança da tabela, com 30 pontos, seguida da Oliveirense (28), que hoje perdeu em casa frente ao CAB Madeira (73-77).

Este domingo há novo jogo, a contar para a Taça de Portugal, frente ao Barreirense, novamente na Luz (16h00).