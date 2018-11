Benfica passa pelo menos uma noite na liderança isolada da Liga

Encarnados derrotaram o CAB Madeira na abertura da sexta jornada da Liga Portuguesa

O Benfica bateu este sábado o CAB Madeira, por 89-69, para a sexta jornada, prolongando a invencibilidade na Liga Portuguesa.

Em seis encontros, os encarnados venceram todos e, como a Oliveirense, o outro emblema invicto até agora, só entra em ação este domingo frente ao FC Porto, passam pelo menos um dia na liderança isolada do campeonato.

No Funchal, as águias estiveram sempre na frente do marcador, tendo a maior fase de aproximação dos madeirenses sido perto do intervalo (34-40). No entanto, na segunda parte, a toada manteve-se e a formação da Luz somou um triunfo importante, precisamente antes de receber, na próxima ronda, o conjunto de Oliveira de Azeméis, campeão nacional.

José Silva foi o melhor marcador (17 pontos) e o norte-americano Micah Downs (16 pontos e nove ressaltos) o mais valioso. Nos insulares, sobressaíram Mário Fernandes (17 pontos) e Jyles Smith (13 pontos e 10 ressaltos).

Nesta sexta jornada, já houve duas surpresas. O promovido Esgueira continua a causar sensação, derrotando a Ovarense, por 85-77. O Imortal, o outro regressado ao escalão máximo esta época, travou o Vitória de Guimarães (78-71).

Resultados - 6.ª Jornada

CAB Madeira-Benfica, 69-89

Ovarense-Esgueira, 77-85

Imortal-V. Guimarães, 78-71

Terceira Basket-Illiabum, 82-78

Lusitânia-Galitos Barreiro, a decorrer

FC Porto-Oliveirense, este domingo (17h00, RTP2 e Porto Canal)

(em atualização)