Benfica conquista a 14.ª Supertaça do historial

Encarnados derrotaram o CAB Madeira na primeira prova oficial da época, num autêntico festival de triplos. É o primeiro troféu da era do técnico José Ricardo

O Benfica conquistou esta quinta-feira a 14.ª Supertaça de basquetebol do seu historial, depois de vencer, em Sines, o CAB Madeira por 104-74.

Este é o primeiro troféu da era do técnico José Ricardo, que assumiu o comando das águias no verão, sucedendo a Carlos Lisboa.

No final do primeiro período, as águias, que não contaram com José Silva, até estavam em desvantagem (20-22), mas foram demolidoras no segundo período (33 pontos) e no terceiro (sete triplos), passando para a frente e fazendo a diferença aumentar.

No derradeiro período, os insulares procuraram encurtar distâncias (80-66), mas oito pontos consecutivos do veterano Carlos Andrade (13 pontos) foram o mote para a formação da Luz voltar a disparar no marcador. À lei da bomba (total de 17 triplos e uma eficácia de 59 por cento), os encarnados acabaram por chegar à centena.

O internacional angolano Carlos Morais, com 19 pontos, 10 ressaltos, duas assistências e quatro roubos, foi eleito o MVP do encontro. João Soares (21 pontos) foi o melhor marcador do Benfica. No CAB, Fábio Lima (19 pontos e quatro ressaltos) e Mário Fernandes (16 pontos e quatro assistências) foram os mais inconformados.

Histórico Supertaça

1984/85 CA Queluz

1985/86 Benfica

1986/87 FC Porto

1987/88 Não se realizou

1988/89 Ovarense

1989/90 Benfica

1990/91 Ovarense

1991/92 Benfica

1992/93 Illiabum

1993/94 Ovarense

1994/95 Benfica

1995/96 Benfica

1996/97 Benfica

1997/98 FC Porto

1998/99 Benfica

1999/00 FC Porto

2000/01 Ovarense

2001/02 Ovarense

2002/03 P.Telecom

2003/04 Oliveirense

2004/05 FC Porto

2005/06 CA Queluz

2006/07 Ovarense

2007/08 Ovarense

2008/09 Ovarense

2009/10 Benfica

2010/11 Benfica

2011/12 FC Porto

2012/13 Benfica

2013/14 Benfica

2014/15 Benfica

2015/16 Benfica

2016/17 FC Porto

2017/18 Benfica

Totais

Benfica 14

Ovarense 8

FC Porto 6

CA Queluz 2

P.Telecom 1

Illiabum 1

Oliveirense 1