Carlos Lisboa (Benfica) e Carlos Fechas (V. Guimarães) demonstraram compreensão para com Arnette Hallman e Coreontae De Berry

No terceiro período do Benfica-V. Guimarães, a contar para a primeira jornada da liga de basquetebol, o vimaranense Coreontae De Berry fez uma falta dura sobre o benfiquista Arnette Hallman, que reagiu intempestivamente, procurando o confronto físico com o adversário.

Este também respondeu da mesma forma e só a atitude pacificadora dos restantes jogadores, a separarem os envolvidos, evitou as agressões entre ambos.

A equipa de arbitragem resolveu de forma salomónica, expulsando de campo os dois intervenientes. No fim da partida, os dois treinadores tiveram atitude compreensiva perante o sucedido.

"Já estive com o Hallman no balneário. São coisas do jogo e os árbitros entenderam que eles tinham que sair. São jogadores físicos e, tanto do lado do Benfica como do lado do Guimarães, jogam intensamente. Houve ali um contacto, mas não vamos potenciar isso. São coisas normais e espero que não tenha grande impacto, tanto numa equipa como na outra", comentou Carlos Lisboa.

Já o treinador vimaranense, Carlos Fechas, opinou: "A competitividade existe e nós temos que ser inteligentes e não deixar que ela extravase para a violência. Até um certo ponto, a competitividade tem que ser controlada. Essa é a mensagem que vou transmitir ao meu jogador. Há atletas com determinado tipo de características, que já são intrínsecas, e nós temos que as trabalhar no sentido de tentar mudar determinado tipo de comportamentos. Mas não me parece que tenha havido maldade, nada disso. Houve apenas uma resposta a um jogador do Benfica, que se sentiu por uma falta mais dura. E depois há uma resposta que todos viram."