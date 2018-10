Premium A época da NBA ainda agora arrancou, mas o mercado de transferências já aqueceu

Mercado da NBA já começou a mexer para 2019 e pode ter grandes negócios

Mercado da NBA já começou a mexer para 2019 e pode ter grandes negócios. Sendo quase assumido que o título irá de novo para Golden State, e havendo 10 equipas com espaço salarial para oferecer mega-contratos, a preocupação já é o próximo defeso

A nova época ainda agora começou, após um verão marcado pela transferência de LeBron James para os Lakers, mas a esmagadora maioria das equipas já estará com os olhos postos... no mercado de 2019.

Quase que assumindo que o título irá pelo terceiro ano consecutivo para Golden State e havendo 10 emblemas com espaço salarial suficiente para oferecer um contrato de nível máximo para 2019/20, entre eles New York, Philadelphia, Clippers e Lakers, as transferências do próximo verão "parecem ser o único assunto sobre o qual os responsáveis das franquias querem falar", como constatou o jornalista da ESPN Brian Windhorst, nomeando alguns candidatos a agitar o defeso.

Sabia que...

... o teto salarial definido para 2019/20 (o máximo que cada equipa pode gastar em salários) é de 104 milhões de euros? Neste momento, há 10 emblemas que teriam margem para oferecer um contrato de nível máximo a algums estrelas da Liga norte-americana

À cabeça surge Kevin Durant, que assinara mais um contrato de curta duração com os Warriors e desejará mudar-se para assumir o papel de líder. Os Knicks poderão ser uma possibilidade e os adeptos da equipa nova-iorquina aproveitaram que o extremo visita o Madison Square Garden esta madrugada para o receber com um cartaz gigante nas imediações do pavilhão. "Podes tornar Nova Iorque grande de novo?", podia ler-se. Independentemente do destino, a saída do jogador parece ser um cenário bem real.

"Os Warriors estão a preparar-se para a saída de Durant", assegurou outro jornalista que segue de perto a formação de Oakland. Além do MVP das últimas finais, Kyrie Irving (Boston) é outro agente-livre sonante do verão de 2019, mas mesmo quem tem contrato como é o caso Draymond Green (Golden State) ou Anthony Davis (New Orleans) pode ser alvo. E este agora até tem o mesmo agente que LeBron James (Rich Paul).