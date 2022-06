"Insultos a Ivan Almeida? A forma como Benfica e FC Porto lutaram não merecia nada isto"

Benfica comentou esta quarta-feira a situação vivida por Ivan Almeida, basquetebolista do emblema encarnado, na final do campeonato de basquetebol.

O Benfica reagiu esta quarta-feira à situação de Ivan Almeida, basquetebolista do emblema encarnado que garantiu ter sido vítima de insultos racistas no terceiro jogo da final do campeonato, contra o FC Porto, tendo depois sido acusado de fazer uma "encenação e uma palhaçada", por Afonso Barros, diretor geral do basquetebol portista. "Não houve racismo", disse a O JOGO.

"Um dos nossos grandes campeões é Ivan Almeida, vítima de insultos racistas no Dragão Arena durante o jogo 3 da final com o FC Porto. Como temos dito e repetido, o racismo é abjeto e o Benfica está e estará sempre empenhado no combate a este flagelo da sociedade. Repudiamos todas e quaisquer manifestações de racismo", pode ler-se na "News Benfica" desta quarta-feira.

"O racismo não se relativiza, condena-se e combate-se. O que torna ainda mais incompreensíveis as recentes declarações de um dirigente do basquetebol portista sobre este episódio lamentável. A forma digna como ambas as equipas lutaram pelo Campeonato Nacional não merecia nada disto. E sobretudo ninguém merece ser vítima de insultos racistas", conclui o emblema encarnado.

De recordar que o Benfica se tornou campeão nacional, depois de vencer o quarto jogo da final, no Dragão Arena.