Incrível: em pleno campo, um árbitro pediu... a namorada em casamento

Stefan Vuković dirigiu-se até perto de uma jogadora, enquanto esta se preparava para fazer um lançamento livre, ajoelhou-se e perguntou-lhe se aceitava contrair matrimónio

Violeta Lazarevic saiu, certamente, sorridente do jogo mais recente da carreira, não importa o resultado. A jogadora foi, num desafio da Liga feminina do Montenegro, surpreendida ao ser pedida em casamento pelo próprio árbitro, tendo aceite.

Enquanto Lazarevic se preparava para um lançamento livre, Stefan Vuković, então namorado, conforme a tradição, dirigiu-se até perto dela, ajoelhou-se e, ao mesmo tempo que exibiu um anel, perguntou-lhe se queria contrair matrimónio, para gáudio geral.

"Nem consigo descrever como me sinto. Foi completamente inesperado. O Stefan não me disse nada e escondeu os seus planos. Fiquei um pouco chateada por isso [risos]", disse Lazarevic, logo após ter ficado noiva, em declarações à "Sportfem".

Em compensação do original romantismo, e deixando, claro, o coração falar, Lazarevic disse "sim", foi-lhe colocado o anel no dedo, e o momento terminou com um abraço, protagonizando, talvez, a história mais romântica do desporto montenegrino.