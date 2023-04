Iñaki Martín: "Hoje vou bater com a cabeça pelas coisas que fiz mal no jogo"

Declarações após o jogo Imortal-Benfica (74-75), da final da Taça de Portugal de basquetebol, disputado este domingo no Pavilhão Multiusos de Sines.

Iñaki Martín (treinador do Imortal): "Saímos com sabor amargo, mas quem iria pensar que íamos ter uma bola para ganhar ao Benfica? Olhamos para um plantel e para o outro... Na nossa equipa, marcaram pontos cinco jogadores. Mas, todo o esforço valeu a pena. Perdemos um jogador ontem [sábado], o Spencer [Littleson], é provável que não recupere para o CAB Madeira [jogo da Série B da I Liga]. Mas é verdade que a jogar assim, com ou sem Spencer, vamos estar bem contra o CAB Madeira. Mas, quando tens a bola no último segundo para ganhar, vale sempre a pena pensar se inclusivamente vale a pena perder um grandíssimo jogador para um último jogo tão decisivo como o nosso, se vale a pena forçar ou não. Mas é basquetebol. Se eu fosse bruxo, saberia que o Spencer iria ter uma recaída e logicamente não o teria colocado a jogar ontem [sábado]. É continuar a trabalhar, preparar esse jogo decisivo. Para todos os adeptos do [Imortal de] Albufeira, era um grande dia e tínhamos de jogar como jogámos até ao fim e com o esforço máximo para ganhar.

O Norberto fez um trabalho muito bom mudando para uma defesa 3-1 [no segundo período] e nós tivemos muitíssimas dificuldades para atacar. Não estava a conseguir passar a mensagem nas pausas técnicas e o intervalo ajudou-nos, com mais tempo para falar. E foi isso que fez a diferença, a defesa 3-1 do Benfica, porque inclusivamente nos confrontos homem a homem acho que fomos mais fortes, hoje. É basquetebol, o Benfica também pode dizer que ficou atrapalhado com a nossa estratégia no último período.

Estou absolutamente satisfeito com os jogadores, os diretores e os adeptos que vieram até cá [a Sines]. Claro que eu sou o treinador, hoje vou bater com a cabeça pelas coisas que fiz mal no jogo. Mas vamos ver se recuperamos e se ganhamos o próximo jogo, porque Albufeira merece continuar com uma equipa na I Liga".