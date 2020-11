Impacto da pandemia pode custar quase 20 milhões de dólares a Steph Curry

Descida na venda de bilhetes poderá ter um grande impacto na NBA e, com isso, nos salários dos jogadores.

A pandemia covid-19 terá um impacto económico muito grande na NBA e exemplo disso é Stephen Curry. O base dos Golden State Warriors assinou em 2017, conta com dois anéis, dois MVPs e um contrato de 201,2 milhões de dólares divididos em cinco anos.

Segundo a imprensa desportiva internacional, na próxima temporada, Curry cobrará desse mesmo contrato, 43 milhões de dólares. No entanto, o impacto do novo coronavírus nos bilhetes dos adeptos pode reduzir a quantia em quase 20 milhões.

Segundo o acordo coletivo, uma percentagem do salário do jogador mantém-se até ao final da temporada numa conta de depósito em garantia, pendente das revisões do lucro da Liga norte-americana. Uma vez concluídas, se a NBA superar as expectativas de bilhetes, o dinherio distribui-se entre os jogadores.

Com a descida do número de bilhetes, o depósito de garantia pode subir até 40% do salário dos jogadores. Uma percentagem que faria com que Curry ficasse sem 17,2 milhões de dólares.