Imortal representa Portugal no Europeu de Basquetebol de Veteranos

Primeiro jogo está marcado para domingo, em Albufeira, frente ao Sportland da Estónia

O Imortal Basket de Albufeira representa Portugal no Campeonato Europeu de Basquetebol Veteranos"23. Pela primeira vez, a prova, que decorre há sete anos, realiza-se no nosso país, sendo Albufeira a cidade anfitriã de um evento que começa amanhã (domingo) e se prolonga até dia 17. Os algarvios vão competir com uma equipa masculina, no escalão de mais de 40 anos, juntamente com representações de 24 países.

"Há várias semanas que treinamos com dedicação e queremos deixar o basquetebol português orgulhoso do nosso desempenho", promete Nuno Vieira, capitão e diretor desportivo de um grupo de 15 elementos unidos pela paixão à modalidade. O Imortal, referência incontornável do basquetebol, vai ter pela frente as equipas da Itália, Ucrânia e Estónia, com o primeiro jogo marcado para amanhã, às 17h45, frente aos estonianos do Sportland.

O antigo treinador Ricardo Xufre, que conduziu a formação sénior feminina do Imortal à principal Liga nacional, assumiu o desafio de orientar a equipa e assegura que "estamos todos motivados para chegar longe e deixar a nossa marca".