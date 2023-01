Imortal e Benfica disputam a final da Taça Federação feminina

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Imortal e Benfica na final da Taça Federação feminina de basquetebol.

O Imortal e o Benfica garantiram, este sábado, a qualificação para a final da Taça Federação feminina de basquetebol, depois de derrotarem o Quinta dos Lombos e o Esgueira, respetivamente.

O Benfica, detentor do troféu, assegurou a presença na final, depois de derrotar o Esgueira, por 50-42, continuando invicto nas competições internas.

As bicampeãs nacionais chegaram ao intervalo a vencer por 22-19, mas partiram definitivamente para o triunfo no terceiro parcial (18-12), controlando depois a vantagem.

Marta Martins, com 11 pontos, foi a melhor marcadora das encarnadas, com Raphaella Silva também em destaque, com oito pontos e 15 ressaltos.

No conjunto do distrito de Aveiro, Gabriela Raimundo também conseguiu 11 pontos, aos quais juntou oito ressaltos.

O Imortal, que subiu este ano ao primeiro escalão, afastou o anfitrião Quinta dos Lombos, recordista de títulos na Taça Federação, com quatro troféus, ao vencer por 65-50.

Atual sexto classificado do campeonato, o conjunto algarvio surpreendeu a equipa de Carcavelos, que é quarta, com Joana Ramos em destaque, com 17 pontos.

Márcia Carvalho (13 pontos) e Monique Pereira (11 pontos, 14 ressaltos e seis roubos de bola) também fizeram boas exibições pelas algarvias, enquanto Nahomis Hardy (14 pontos e nove ressaltos) e Inês Faustino (13 pontos) foram as melhores do Quinta dos Lombos.

A final está marcada para as 11:00 de domingo, igualmente no pavilhão dos Lombos, em Carcavelos.