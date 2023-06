Histórico treinador Rick Pitino veio à Europa chamar por Rúben Prey

Poste de 18 anos é apontado como o próximo português a poder chegar à NBA

Tido como o jogador mais promissor a seguir a Neemias Queta, primeiro português a chegar à NBA, Rúben Prey, de 18 anos, parece ter futuro definido, rumando aos Estados Unidos para representar a Universidade de St. John, sediada em Nova Iorque.

De acordo com o portal "Sportal.gr", foi o histórico técnico Rick Pitino, que assumiu os Red Storm este ano, a deslocar-se à Europa para recrutar o poste de 2,12 metros.

Formado em Paço de Arcos e CA Queluz, Prey está em Espanha desde 2020/21, evoluindo no Joventut de Badalona. Esta temporada pelos catalães, o gigante luso sagrou-se bicampeão espanhol de sub-18 e representou-os nas Finais do Adidas Next Generation Tournament, realizadas no alinhamento da final-four da Euroliga.

Em fevereiro, também foi um 40 dos convidados a participar no Basketball Without Borders organizado à margem do All Star Game da NBA em Salt Lake City.

Internacional jovem, Prey ainda não foi convocado para integrar os trabalhos de qualquer Seleção este verão, mas é expectável que seja chamado aos sub-18, que, em julho, jogam em Matosinhos o Campeonato da Europa do escalão - Divisão B.