Heat, com um incansável Butler, põem travão à festa dos Lakers

Redação com Lusa

Equipa de Miami venceu o quinto jogo da final da NBA e adiou decisão.

Os Miami Heat, liderados por um incansável Jimmy Butler, impediram sexta-feira os Los Angeles Lakers de se sagrarem campeões da NBA, forçando, para já, um sexto jogo na final, com um triunfo por 111-108.

Na bolha de Orlando, Butler recusou-se a desistir, mesmo perante enorme exibição de LeBron James, que, coadjuvado por Anthony Davis, tudo fez, incluindo 40 pontos, para garantir, desde já, o 17.º cetro dos Lakers e o seu quarto.

Mas, no fim do dia, foram os Heat a festejar, a reduzir a desvantagem para 2-3 e, consequentemente, a manter-se vivos na final, num duríssimo e intenso embate em que o treinador Erik Spoelstra, ainda sem Goran Dragic, só utilizou sete jogadores.

Do septeto de "heróis", nenhum foi, porém, tão gigante como Butler, que, em 47.11 minutos - só descansou 49 segundos - de entrega total, fechou as contas com 35 pontos, 12 ressaltos, 11 assistências e cinco roubos de bola.

A final da NBA prossegue no domingo, em Orlando, onde os Lakers podem, novamente, igualar os 17 títulos dos Boston Celtics na liderança do ranking e arrebatar, no ano da morte de Kobe Bryant, um anel que lhes foge desde 2010.