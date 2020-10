Harden apontado aos Clippers num "triplo negócio" que pode abanar a NBA

Imprensa internacional aponta a uma possível transferência de James Harden aos Clippers.

Os Houston Rockets começaram a reconstrução da equipa com as saídas do treinador Mike D'Antoni e do diretor geral Daryl Morey.

No entanto, a imprensa desportiva internacional avança que a saída do diretor geral pode significar a ida de James Harden.

De acordo com o jornal espanhol AS, o nome de Harden já foi falado como objetivo dos Bulls ou dos Clippers que, se assim for, se veem envolvidos numa tripla transferência.

Segundo Ryan Snellings, do Clipperholics, a equipa estaria interessada em James Harden, mas para isso teria de enviar Paul George para os Brooklyn. Por sua vez, os Rockets receberiam jogadores como Dinwiddie, Shamet ou Jarrett Allen.

De momento são apenas rumores até porque Harden ainda tem três temporadas de contrato com os Houston.