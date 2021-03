Grande montra prestes a arrancar e Neemias Queta é alvo de uma equipa da NBA

Campeões da NBA em 2019 vão seguir o poste luso, amanhã, no arranque da March Madness, frente a Texas Tech.

Com a "March Madness" prestes a arrancar, servindo de grande montra para as equipas da NBA, os Toronto Raptors terão definido como alvo a seguir o português Neemias Queta (Utah State). Segundo o "HoopsHype Canada", o poste luso vai ser observado com atenção no duelo de amanhã (17h45), contra Texas Tech, na primeira ronda da fase final da I Divisão universitária norte-americana (NCAA).

Tendo apenas uma escolha, e na primeira ronda no Draft de 2021 - a da segunda foi passada para Detroit -, os campeões da liga norte-americana em 2019 também têm interesse no nigeriano Charles Bassey (Western Kentucky), segundo a mesma publicação.

Preparando-se para jogar na "March Madness" pela segunda vez nos três anos que leva nos EUA - em 2019/20, os Aggies também estavam apurados, mas a época terminou de forma precoce -, Queta, que regista médias de 15,1 pontos e 10 ressaltos em 2020/21, tem sido regularmente mencionado: foi considerado melhor defensor de toda a NCAA pelo Bleacher Report e recebeu uma menção honrosa da Associated Press na divulgação das equipas ideais do ano. No último "Mock Draft" do "The Athletic", da autoria de Sam Vecenie, o jovem do Barreiro é colocado em 52.º lugar (seguiria para Oklahoma, via Denver) entre os 60 eleitos do Draft e o "FanSided" arrisca que Utah State possa chegar aos oitavos de final da NCAA (Sweet 16) com a ajuda do português.