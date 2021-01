Governo apresenta condolências pela morte do basquetebolista Paulo Diamantino

Reação de João Paulo Rebelo nas redes sociais.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto lamentou este sábado a morte do basquetebolista Paulo Diamantino, do Mirandela Basquete Clube, apresentando as condolências ao clube transmontano, companheiros de equipa, familiares e amigos.

"Mais uma notícia muito triste, agora no basquetebol, com o falecimento do jogador e treinador Paulo Diamantino, do Mirandela Basquete Clube. Quero enviar um sentido abraço de condolências ao clube e às atletas do Paulo, bem como a todos os familiares e amigos", escreveu João Paulo Rebelo na sua conta oficial no Twitter.

O basquetebolista Paulo Diamantino morreu na noite de sexta-feira, durante o jogo entre o Mirandela Basquete Clube e o Juventude Pacense, da II Divisão.

O jogador caiu inanimado quando se preparava para entrar em campo na segunda parte do encontro, que se disputava em Paços de Ferreira.

Paulo Diamantino, que hoje completaria 36 anos, foi internacional sub-20 por Portugal, tendo, ao longo da carreira, alinhado por clubes como FC Porto, ao serviço do qual conquistou duas Taças de Portugal (2005/06 e 2006/07), Vitória de Guimarães e Maia.

Natural de Mirandela, cumpria a terceira temporada no clube transmontano, no qual era treinador do minibasket.