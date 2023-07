Giannis Antetokounmpo oferece-se ao Al Hilal: "Sou parecido com Mbappé"

Estrela da NBA reagiu com humor às últimas informações em torno de uma possível contratação do futebolista francês do PSG pelo clube saudita de Jorge Jesus e Rúben Neves.

Giannis Antetokounmpo, estrela da NBA, reagiu esta segunda-feira com humor aos últimos relatos da imprensa futebolística em relação a Kylian Mbappé.

Numa altura em que o avançado francês motivou uma oferta recorde de 300 milhões de euros por parte do Al Hilal, clube saudita de Jorge Jesus e Rúben Neves, que terá sido aceite pelo PSG, o extremo grego dos Milwaukee Bucks fez uma publicação bem-humorada no Twitter.

"Al Hilal podem ficar comigo. Sou parecido com Kylian Mbappé", brincou.

Ora veja: