Giannis Antetokounmpo: "Não quero ser amigo dos outros jogadores da NBA"

Declarações da estrela da NBA ao meio de comunicação grego COSMOTE TV.

Giannis Antetokounmpo, MVP [Most Valuable Player - Jogador Mais Valioso] e campeão da NBA pelos Milwaukee Bucks, em entrevista concedida ao meio de comunicação grego COSMOTE TV, garantiu não querer ser amigo das restantes estrelas, uma vez que não conseguiria jogar contra eles da mesma forma: "Sou autêntico. Se quero o bem de alguém, quero-o também em campo", afirmou.

"Não me chamem campeão. Se só ouvimos elogios, relaxamos e isso é algo que eu não quero. Não posso ser falso. Eu sou Giannis. Mas chamarem-me MVP, chamarem-me campeão, chamarem-me melhor jogador do mundo, é algo que me pode fazer abrandar. E eu não quero que nada me retenha", começou por afirmar, antes de explicar porque não gosta de treinar com as restantes estrelas.

"Quero olhar em frente e ser melhor. É por isso que eu não treino com outros jogadores. Não quero ser amigo deles. Se fizermos isto e depois tomarmos café com eles, posso entrar em campo e usar o meu cotovelo sobre eles? Posso fazer-lhes bloqueios ou afundar contra eles? Não posso, porque sou autêntico. Se quero o bem de alguém, quero-o também em campo. Estou plenamente consciente disso e não me quero colocar nessa situação", concluiu.