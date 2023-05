GDESSA Barreiro bate Benfica e sagra-se campeão nacional feminino de basquetebol

Depois de ter permitido que as detentoras do troféu empatassem a decisão, no sábado, a formação do Barreiro impôs-se no encontro decisivo, sendo que ao intervalo perdia por 27-30

O GDESSA Barreiro sagrou-se este domingo campeão feminino de basquetebol pela terceira vez na sua história, ao vencer por 61-55 no reduto do Benfica, no terceiro e derradeiro jogo da final do play-off, em Lisboa.

Depois de ter permitido que as detentoras do troféu empatassem a decisão, no sábado, a formação do Barreiro impôs-se no encontro decisivo, sendo que ao intervalo perdia por 27-30.

Campeão em 2007, 2017 e agora, o GDESSA passou a somar o mesmo número de troféus do União Sportiva e do Olivais FC, colocando-se a apenas dois do CAB Madeira, recordista, com cinco.