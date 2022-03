GDESSA Barreiro apura-se para final da Taça de Portugal de basquetebol feminino

O GDESSA Barreiro apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de basquetebol feminino, após vencer o CAB Madeira por 84-75 na primeira meia-final da final four que se joga neste fim de semana, no Barreiro.

No Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, casa da equipa da margem sul, que recebe a decisão da competição nesta época, Márcia Robalo, com 25 pontos e oito assistências, destacou-se num encontro no qual Leonor Serralheiro (14 pontos e 10 ressaltos) e Tanita Allen (19 pontos) também foram decisivas.

O GDESSA Barreiro assegurou uma vantagem expressiva de 18 pontos logo no final do primeiro período (30-12), graças à maior capacidade de ganhar ressaltos (13-6) e a uma eficácia de 77% nos lançamentos triplos, que renderam à equipa da casa 21 dos 30 pontos obtidos nessa fase.

No entanto, com um forte reação no início do segundo período e um parcial de 14-4 nos primeiros quatro minutos, as madeirenses encurtaram a distância para 10 pontos (34-24) e chegaram ao intervalo perfeitamente dentro da discussão do jogo (46-39), após reequilibrarem a luta nas tabelas (18-18).

O equilíbrio pautou, depois, o arranque do terceiro período, com um parcial de 10-10 nos primeiros quatro minutos e 30 minutos, que mantinha o CAB Madeira a sete pontos de distância (56-49), mas foi então que o GDESSA Barreiro voltou a disparar, mantendo elevada a eficácia de triplos (58%) para um parcial de 16-2, que estabeleceu uma diferença de 21 pontos (72-51).

Apesar da distância no marcador, as insulares ainda tentaram reagir no último período e arrancaram um parcial de 17-4 em pouco mais de cinco minutos, que as deixou a apenas nove pontos de distância (76-67), mas a vantagem do GDESSA Barreiro era confortável e a equipa da margem sul não perdeu o sangue frio para assegurar a presença na final.

A final terá lugar no domingo, no mesmo pavilhão, entre o GDESSA Barreiro e o vencedor da segunda meia-final, entre Benfica e Esgueira, que se disputa hoje, a partir das 18h00.