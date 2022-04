"Ganhar desta maneira tem mais benefícios do que quando se ganha por 20 pontos"

Norberto Alves, treinador do Benfica

Redação com Lusa

Declarações de Norberto Alves, no final do encontro com o Sporting (79-78)

Reação à vitória: "Não entrámos bem no jogo e o Sporting encontrou o ritmo indicado para jogar. Tivemos essa dificuldade a nível ofensivo e defensivo. Mas, hoje vencemos porque tivemos um público fantástico, a empurrar a equipa."

Período diferentes na época: "Ao longo da época, passámos períodos difíceis, mas, a duas jornadas do fim, vamos ficar em primeiro e isso dá-nos a vantagem de jogar em casa nos "play-offs". Isso é muito importante, como hoje se viu. Ganhar desta maneira tem mais benefícios para a equipa do que quando se ganha por 20 pontos de diferença. Tenho também de realçar que o Sporting fez um grande jogo e estão de parabéns."

Receita para o título: "No final do campeonato, vai vencer só uma equipa. Queremos que seja o Benfica e para isso temos de nos manter focados, melhorar e permanecer humildes, pois isso é essencial para continuarmos a aprender."