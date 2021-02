Fred VanVleet: de não eleito no Draft de 2016 à noite mágica em Orlando

Base bateu recordes com os 54 pontos marcados ao serviço dos Toronto Raptors

A meio de uma série de seis jogos fora de casa, Toronto ganhou em Orlando, por 123-108, numa noite que pertenceu por completo a Fred VanVleet.

O base de 26 anos marcou 54 pontos (11 triplos incluídos) para se tornar o jogador dos Raptos com mais pontos num só jogo, superando os 52 de DeMar DeRozan contra Milwaukee a 1 de janeiro de 2018.

Além disso, nunca um basquetebolista que não foi eleito no Draft (ficou de fora de 2016) teve uma pontuação tão alta como a de VanVleet, que bateu assim Moses Malone (53).

"Inacreditável. Estou muito honrado de aparecer na mesma frase desses dois nomes", disse.

Toronto leva duas vitórias seguidas, preparando-se para medir forças com Brooklyn. Depois do tropeção em Washington, os Nets regressaram aos triunfos diante os LA Clippers (124-120), com o trio Kyrie Irving (39 pontos), Kevin Durant (28) e James Harden (23) em grande plano.

Em San Francisco, Stephen Curry chegou aos 38 pontos diante de Boston, sendo o segundo jogador de Golden State a fazer mais de 17 mil pontos com a franquia a par de Wilt Chamberlain. No entanto, os Warriors perderam com os Celtics, por 111-107.