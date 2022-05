"Frank Gaines caiu em cima de um pé de uma criança"

Declarações do treinador encarnado Norberto Alves após o Sporting-Benfica (79-75), final da Taça de Portugal de basquetebol que deu o oitavo troféu aos leões

Os parabéns: "Em primeiro lugar - e isto às vezes não é muito vulgar no desporto, mas tem de ser vulgar no basquetebol -, dar os parabéns aos vencedores. Fizeram tudo para ganhar, dar-lhes os parabéns. Em segundo lugar, dizer que a equipa de arbitragem não teve qualquer influência no resultado, numa altura em que se fala muito sobre arbitragem e depois de, no dia anterior, ter havido aqui situações mais complicadas, não no nosso jogo. É bom que a gente se foque a dar exemplos, porque somos todos responsáveis. Em terceiro lugar, dar uma palavra aos meus rapazes, que lutaram até à exaustão para ganhar. Às vezes, para ganhar é preciso um pouco de sorte."

A lesão: "O Frank Gaines lesiona-se depois de um lançamento em que cai em cima de um pé de uma criança que estava ali mal colocada e nós não pudemos contar com o nosso melhor marcador e criador de desequilíbrios. Depois, a dois segundos do fim, falhámos uma 'bandeja', porque o Aaron [Broussard] tem uma cãibra no momento da impulsão. A sorte também tem muito que ver, neste tipo de momentos."

Infelicidade: "Fundamentalmente, não estamos contentes, porque o Benfica quer ganhar sempre, mas estamos com a consciência tranquila de que tudo fizemos para ganhar. É isso que me preocupa, a minha consciência, o respeito pelo trabalho dos jogadores e muito pouco pelos julgamentos que outros façam".